Вашкинскую ЦРБ обязали бесплатно возить пациентку на гемодиализ в Вологду

24.09.2020 [Общество]

Жительнице Вашкинского района отказывали в бесплатной транспортировке на гемодиализ в Вологду. После жалобы женщины в прокуратуру была проведена проверка.ю

— Установлено, что заявитель проживает в селе Липин Бор Вашкинского района Вологодской области, является инвалидом I группы и получает заместительную почечную терапию программным гемодиализом три раза в неделю по 4 часа в ООО «Центр Гемодиализа «Бодрость», расположенном в  г. Вологде. При этом, медицинское учреждение, оказывающее специализированную медицинскую помощь в виде заместительной почечной терапии программным гемодиализом, имеет удаленность от места проживания заявителя более 170 км.

Согласно законодательству, проезд к месту лечения является неотъемлемой частью оказываемой специализированной медицинской помощи. Тем не менее, вопрос транспортировки пациентки в гемодиализный центр и обратно БУЗ ВО «Вашкинская центральная районная больница» не был решен. 

Прокуратурой района в адрес главного врача было внесено представление об устранении нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Заместителя главврача привлекли к дисциплинарной ответственности.

— В настоящее время больницей обеспечивается доставка местной жительницы в областную столицу  для получения необходимой медицинской помощи и обратно, — отмечают в прокуратуре.

Тэги: ЦРБ, здравоохранение, пациенты

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