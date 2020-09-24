Виртуальную выставку фотографий-натюрмортов можно посетить на сайте Юношеского центра имени Тендрякова

Виртуальная выставка работ фотографа-любителя Натальи Кузнецовой «Натюрморты» открылась на сайт Юношеского центра имени Тендрякова.

Наталья Кузнецова родилась, живёт и работает в Вологде. Окончила Вологодский политехнический институт по специальности инженер-механик. Наталья Константиновна давно и всерьёз увлекается фотографией - член фотоклуба «Северянин» и творческого объединения «Объектив» Вологодской областной библиотеки, призёр региональных и всероссийских выставок, участница межрегиональных фотовыставок.

– Новая фотовыставка Натальи Кузнецовой «Натюрморты» привлекает внимание зрителя простотой и изяществом, – говорится в анонсе мероприятия. – В центре многих её композиций – нежные цветы – хризантемы, сирень, одуванчики, розы, тюльпаны, лилии, а ещё веточки спелой рябины, сочные яблоки, благородный гранат, напоённый солнцем крыжовник. Необычно уютны работы с головкой чеснока и веточками зеленого укропа в банке. Умело подобранные фон и свет придают фотографиям воздушность, насыщенность и фактурную зримость.

Посмотреть выставку можно на сайте центра им. Тендрякова по ссылке.

