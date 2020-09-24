Виртуальную выставку фотографий-натюрмортов можно посетить на сайте Юношеского центра имени Тендрякова

24.09.2020 [Культура]

Виртуальная выставка работ фотографа-любителя Натальи Кузнецовой «Натюрморты» открылась на сайт Юношеского центра имени Тендрякова.

Наталья Кузнецова родилась, живёт и работает в Вологде. Окончила Вологодский политехнический институт по специальности инженер-механик. Наталья Константиновна давно и всерьёз увлекается фотографией - член фотоклуба «Северянин» и творческого объединения «Объектив» Вологодской областной библиотеки, призёр региональных и всероссийских выставок, участница межрегиональных фотовыставок. 

– Новая фотовыставка Натальи Кузнецовой «Натюрморты» привлекает внимание зрителя простотой и изяществом, – говорится в анонсе мероприятия. – В центре многих её композиций – нежные цветы – хризантемы, сирень, одуванчики, розы, тюльпаны, лилии, а ещё веточки спелой рябины, сочные яблоки, благородный гранат, напоённый солнцем крыжовник. Необычно уютны работы с головкой чеснока и веточками зеленого укропа в банке. Умело подобранные фон и свет придают фотографиям воздушность, насыщенность и фактурную зримость.

Посмотреть выставку можно на сайте центра им. Тендрякова по ссылке.
 

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

«Вологда-Чеваката» не смогла пробиться в основную сетку Кубка России по баскетболу
В Великоустюгском районе во время взрыва котла на предприятии по производству пеллет пострадал мужчина
Маршрут автобуса №37Э в Вологде изменят с 1 октября
44 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В Вологде депутаты одобрили повышение платы за детсад почти на 20%
В Белозерском районе из-за дождей подтоплены приусадебные участки и дороги
20 млн. рублей получил бюджет Вологды благодаря легализации «серых зарплат» в 2019 году
В Вологде 14-летний мальчик умер, вдыхая газ
20 сентября из-за «Кросса нации» ограничат движение авто в центре Вологды
На Пречистенской набережной в Вологде нашли муляж боеприпаса
23.09.2020 [Общество]

Жизнь в страхе: две вологжанки не могут добиться возбуждения уголовных дел в отношении преследующих их бывших мужей

1384
0
21.09.2020 [Общество]

Фонд, восстанавливающий храм в Шуйском, оштрафовали за земляные работы без привлечения археолога

947
0
23.09.2020 [Общество]

Внук 86-летней череповчанки украл из её квартиры 860 тысяч рублей

1006
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде с 25 сентября начнут выдавать бланки и ручки для участия в «Тотальном диктанте»
В Вологде пенсионерка взяла в кредит миллион рублей и перевела деньги мошенникам
Презентация книги Геннадия Сазонова «На огневой черте» состоится в Вологде 24 сентября
Сотрудников Вологодского подшипникового завода поздравили с профессиональным праздником
В Тарногском районе суд вынес приговор по делу о гибели 18-летнего юноши в драке
Патент на новый способ отопления зимних теплиц получили ученые из Вологды и Череповца
Частный культурный центр «О» планируют открыть в Вологде в 2024 году
 
23.09.2020 [Общество]

Жизнь в страхе: две вологжанки не могут добиться возбуждения уголовных дел в отношении преследующих их бывших мужей

1384
0
24.09.2020 [БлогоVO]

Опять активизировались мошенники

223
0
19.09.2020 [Обзор Прессы]

Убийство спровоцировала свадьба?

3056
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика