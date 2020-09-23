Центр Вологды на сутки останется без отопления и горячей воды

С 11.00 24 сентября до 11.00 25 сентября в домах, расположенных в центре Вологды, отключат отопление и горячую воду.

Под отключение попадают жилые дома и социальные объекты, обслуживаемые котельной ТГК-2, на участке от ул. Яшина до ул. Мира, а также частично по ул. Октябрьской, Благовещенской, Батюшкова, Мальцева. В общей сложности ограничение затронет 588 зданий.

Это связано с проведением аварийных работ на сетях ТГК-2. Дефект обнаружен на подающем трубопроводе диаметром 500 мм на перекрестке улиц Левичева - Ветошкина. Возможно, что специалисты ТГК-2 успеют закончить ремонтные работы раньше указанного срока и в дома вологжан вернется тепло и горячая вода.

В городской больнице № 1, которая также находится в зоне ограничений, тепло и горячая вода сохранятся. Они будут поступать в здание, благодаря закольцовке тепловой сети