Центр Вологды на сутки останется без отопления и горячей воды

23.09.2020 [Общество]

С 11.00 24 сентября до 11.00 25 сентября в домах, расположенных в центре Вологды, отключат отопление и горячую воду.

Под отключение попадают жилые дома и социальные объекты, обслуживаемые котельной ТГК-2, на участке от ул. Яшина до ул. Мира, а также частично по ул. Октябрьской, Благовещенской, Батюшкова, Мальцева. В общей сложности ограничение затронет 588 зданий. 

Это связано с проведением аварийных работ на сетях ТГК-2. Дефект обнаружен на подающем трубопроводе диаметром 500 мм на перекрестке улиц Левичева - Ветошкина. Возможно, что специалисты ТГК-2 успеют закончить ремонтные работы раньше указанного срока и в дома вологжан вернется тепло и горячая вода.

В городской больнице № 1, которая также находится в зоне ограничений, тепло и горячая вода сохранятся. Они будут поступать в здание, благодаря закольцовке тепловой сети

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