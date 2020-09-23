Вологодский оркестр духовых инструментов выступает в городах России с песнями военных лет

Духовой оркестр из Вологды «Классик-модерн бэнд» выступит в девяти городах России с песнями военных лет. Проект «Оркестр Победы» реализуется на средства гранта федерального правительства.

По словам представителей городской администрации, проект реализуется в память концертных «летучих бригадах», которые в годы Великой Отечественной войны формировали из местных и эвакуированных артистов. Концерты давали на сборных пунктах, точках переформирования частей, в санитарных поездах, на передовой.

— Духовой оркестр из Вологды под управлением Виктора Кочнева выступает на площадках вместе с коллективом принимающего города. Это настоящий музыкальный праздник. «Оркестр Победы» уже дал концерты в Великом Новгороде и Тихвине, впереди выступления в городах Березник, Архангельск, Новодвинск, Ярославль, Ржев, Тверь и Старая Русса. Финалом проекта станут большие гала-концерты в Вологде и Череповце, — пояснила организатор проекта, директор Дирекции концертно-зрелищных представлений и праздников Вологды Галина Цыпкус.

В каждом городе в исполнении «Оркестра Победы» звучит более десятка музыкальных номеров. Среди них композиции «На безымянной высоте», «Песенка военных корреспондентов», «Жди меня», «Письмо из 45-го», «Майский вальс» и «День Победы». Большинство выступлений проходит на открытых площадках. В Твери вологодские музыканты примут участие в параде оркестров «Тверские фанфары».

— Нас принимают очень тепло. На концерты приходят люди разных возрастов, подпевают, а после выступления благодарят за музыку, которая живет в сердцах нескольких поколений. Память о войне важна для каждой семьи нашей большой страны, особенно остры эти воспоминания в городах, через которые проходила передовая. Артисты там рисковали жизнью так же, как и бойцы, а музыка объединяла и давала силы. Мы надеемся, что наш проект станет связующей нитью для людей, живущих в разных городах, но объединенных одной памятью, — отметил художественный руководитель Вологодского оркестра духовых инструментов «Классик-модерн бэнд» Виктор Кочнев.

Гастроли завершатся гала-концертами в Вологде (9 октября, Вологодский драмтеатр) и Череповце (11 октября, ДК «Металлург»).