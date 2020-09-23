Вологжане Михаил Каберов и Александр Аршинов завоевали серебро Чемпионата России по спорту сверхлёгкой авиации

С 5 по 15 сентября в Севастополе прошли Чемпионат и Кубок России по спорту сверхлёгкой авиации. Вологодский тандем Михаил Каберов и Александр Аршинов завоевали серебряные медали на Чемпионате России в классе «двухместный перелет - PL2». Кроме того, вологжане стали бронзовыми призерами Кубка в этой же дисциплине.

По окончании соревнований наши спортсмены участвовали в установлении рекорда точности (точность посадки с отключенным двигателем). Установили рекорд точности в классе двухместный перелёт, получили нагрудный знак.