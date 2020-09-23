Сразу 32 частных коллекции различных предметов собрал на одной выставке краеведческий музей в Бабаево

Выставка «День коллекционера» открылась в Бабаевском краеведческом музее. 24 жителя этого района приняли участие в создании экспозиции. Для этого они предоставили 32 своих коллекции – всего 3431 предмет.

Посетители смогут увидеть собрания монет, статуэток, кукол, шалей, цветов, колокольчиков, фигурок слоников, советских поздравительных открыток, фигурок героев компьютерных игр и мультфильмов, слепленных из пластилина и многое-многое другое.

Так, например, Ия Безгодова из посёлка Тешемля предоставила для выставки две своих коллекции: заварочных чайников и слоников.

- Маленькой Ие всегда нравилось наблюдать, как бабушка заваривает чай, как вкусно потом разливает его по чашкам, - рассказывается о выставке на странице музея в социальной сети. - Бабушка же и подарила чайник, который так понравился будущему коллекционеру. К этому чайнику Ия Юрьевна и начала добавлять других. Коллекция заварочных чайников составляет 14 предметов. По-другому получилось со слониками. Зная любовь Ии Юрьевны к завариванию чая в чайнике, ее дочь подарила слона с упаковкой чая. Чай выпили, а слоник остался, но одному ему было скучно, Ия Юрьевна стала собирать ему друзей, так и появилась коллекция слоников, в которой 15 предметов.

Коллекцию домашних растений – колеусов предоставила для этой выставки Наталья Усова.

- Колеус «Kleos» в переводе с древнегреческого звучит как «Футляр», - поясняют организаторы. - Садоводы-любители периодически придумывают для колеуса и другие разные названия, кто-то называет его «Крапивкой» из-за внешней схожести листьев. Наталья Сергеевна рассказала, что первый цветок ей подарила мама. Наталья Сергеевна заинтересовалась растением и узнала, что колеусов очень много различных видов и сортов. На выставке представлено 18, но у Натальи Сергеевны коллекция намного богаче - более 100 видов этого удивительного цветка.

Отвечая на комментарии посетителей, сотрудники музея пообещали подробнее рассказать о коллекциях этой выставки на странице музея в социальной сети.

Выставка будет работать до 17 октября по адресу: Вологодская область, город Бабаево, ул. Юных Пионеров, д. 2.

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