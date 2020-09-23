Внук 86-летней череповчанки украл из её квартиры 860 тысяч рублей

23.09.2020 [Общество]

В Череповце полицейские задержали 36-летнего местного жителя, подозреваемого в краже денег у пожилой родственницы.

Потерпевшая – 86-летняя череповчанка – рассказала, что из её квартиры пропало 860 тысяч рублей. Эксперты установили, что следов взлома на месте происшествия не имелось. Пенсионерка также пояснила, что живёт с внуком, который к тому моменту не появлялся дома уже два дня. Выяснилось также, что ранее мужчина уже попадал в поле зрения полиции. Его задержали и доставили в отдел полиции.

«В разговоре со следователем задержанный пояснил, что бабушка не разрешила ему воспользоваться деньгами, поэтому он решил их украсть. Дождавшись когда бабушка уйдет в магазин, он пришел домой и после продолжительных поисков нашел деньги. На украденные деньги он приобрел себе дорогостоящий смартфон, одежду и другие вещи. Часть денежных средств в сумме 250 тысяч рублей он отдал на хранение своей матери», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы со штрафом до 80 тысяч рублей. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Тэги: деньги

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