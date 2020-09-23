Победителей областных конкурсов, посвященных юбилею победы в Великой Отечественной войне, наградили в Заксобрании

В Законодательном собрании Вологодской области состоялась церемония награждения победителей региональных конкурсов, посвященных юбилею победы в Великой Отечественной войне.

«Память сердца» — конкурс сочинений, объявленный среди школьников.

«Школьники из 22 районов, Вологды и Череповца приняли в нем участие. Всего было написано 266 сочинений на тему участия вологжан, членов их семей в этой страшной войне. Сочинения очень интересные, очень разные. Конкурсной комиссии было непросто выбрать победителей. Сегодня хочу поблагодарить всех участников этого конкурса, всех тех, кто писал сочинения, а также родителей, наставников, учителей, которые помогали ребятам», — с такими словами обратился к собравшимся председатель регионального парламента Андрей Луценко.

По словам заместителя начальника департамента образования Любови Воробьевой, работы ребят получились отличные — очень искренние и трогательные.

«Радует, что школьники не просто знают о судьбах родных им людей в годы войны, но и считают их подвиг во имя Родины высоким примером для себя. Они вдумчиво рассуждают о том, какой ценой далась Победа», — отметила Воробьева.

Первоклассник из Вологды Иван Демьянов написал сочинение на тему: «Спасибо, дедушка, за Победу» и стал одним из призеров конкурса.

«О конкурсе узнала мама и предложила мне поучаствовать. Я согласился, потому что очень хотел рассказать о своем дедушке. Он прошел всю войну, был разведчиком, брал „языков“ — приводил немцев для допроса. Это было трудно и опасно», — рассказал Иван.

Специальную награду за рассказ о женщинах-участницах Великой Отечественной Войны получила второклассница из Никольска Полина Попова. Специальным призом газеты «Красный Север» было отмечено эссе студента Вологодского строительного колледжа Андрея Верескова. По словам главного редактора издания Надежды Кузьминской, работа интересна как по своему стилю, так и по глубине содержания. Автор сочинения размышляет о судьбе человека в годы Великой Отечественной Войны.

Победителями конкурса сочинений «Память сердца» в своих возрастных категориях стали: десятиклассник из Бабушкинского района Сергей Чежин, воспитанник Дворца детского и юношеского творчества имени Алексеевой г. Череповца Максим Казунин, а также, представлявшая «Пресс-центр «Земляки» Никольского Центра дополнительного образования, Снежана Павлова.

На церемонии подвели итоги еще одного регионального конкурса, который также был посвящен юбилею Победы.

«Это конкурс педагогов. Он называется «Великие 40-е». Мы хотели оценить лучшие программы по патриотическому воспитанию наших детей. Мы все прекрасно понимаем то, что первую информацию, первые знания по истории наши дети получают, прежде всего, от учителей. Уважаемые педагоги, хочу сказать вам спасибо за вашу работу, за участие в этом конкурсе», — поблагодарил собравшихся Андрей Луценко.

По мнению жюри, победителями конкурса стали педагоги из Ботовского детского сада, "Студии творческого развития" Череповецкого района, из Тотемского политехнического колледжа, а также из Бабаевской школы №65.