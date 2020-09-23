Мемориальную доску ученому-историку Александру Бланку открыли на здании ВоГУ в Вологде

23.09.2020 [Культура]

Мемориальную доску ученому-историку Александру Бланку открыли на доме №37 по проспекту Победы в Вологде 23 сентября. Сейчас это одно из зданий Вологодского государственного университета.

Мероприятие изначально планировали провести к Дню Победы, но из-за санитарных ограничений открытие перенесли на осень.

С инициативой увековечить память профессора Бланка в ВоГУ обратились его бывшие ученики — экс-заместитель губернатора Вологодской области, политолог Владимир Касьянов и член Российской ассоциации политических консультантов, социолог Андрей Патралов. Об этом сообщает университетский медиапортал «Аудитория». 

- На протяжении двадцати лет Александр Соломонович исследовал вопросы истории антифашистского движения Сопротивления и истории коммунистической партии Германии. Книга Бланка на эту тему, вышедшая в свет в 1964 году в Москве, стала первой в советской исторической литературе и одной из немногих в международной марксистской историографии обобщающих работ об антифашистской борьбе немецкого народа, — поделился воспоминаниями об учителе Владимир Касьянов.

Сообщается также, что научные интересы Александра Бланка были сосредоточены на проблемах истории КПСС, истории международного коммунистического и рабочего движения, истории Германии. В 1970–80-е годы в Вологде действовало созданное по инициативе профессора Проблемное объединение по германской истории, в рамках которого неоднократно проводились всесоюзные и республиканские конференции.

Подробнее о биографии ученого можно узнать в материале мадиапортала «Аудитория».
 

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