Вологжанина отправили в колонию на 9,5 лет за убийство собутыльника во время ссоры из-за сотни рублей

В Вологде суд огласил приговор 55-летнему местному жителю, признанному виновным в убийстве собутыльника.

Как установлено судом, инцидент произошёл в квартире дома на улице Ленина в селе Молочное вечером 29 октября 2019 года. Между пьяными обвиняемым и погибшим произошла ссора, в ходе которой подсудимый ударил потерпевшего самодельным ножом в грудь, отчего тот скончался на месте происшествия.

Обвиняемый признал вину и показал, что ударил собутыльника ножом, защищаясь от противоправных действий мужчины, требовавшего у него деньги.

Свидетель происшествия показал, что в тот вечер распивал спиртное с подсудимым и потерпевшим в своей квартире. Когда алкоголь закончился, погибший потребовал у собутыльника 100 рублей, которые видел у него ранее. Тот отказался, и между ними возникла ссора, которую успокоил свидетель.

«Он ушел в свою комнату и через 2-3 минуты услышал с кухни ругань. Потерпевший сказал подсудимому, что, кто врет, тот мужчина нетрадиционной ориентации, и у того есть деньги «хоть меня зарежь». Потом он услышал, как потерпевший просил подсудимого успокоиться. После чего он выглянул из комнаты и увидел, как потерпевший заваливается из-за стола на бок и падает на пол»,- сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

После случившегося обвиняемый направился в сторону свидетеля, говоря, что «не оставляет свидетелей», отчего тому пришлось запереться в комнате.

Суд отменил вологжанину условно-досрочное освобождение и приговорил его к 9,5 годам колонии особого режима, присовокупив к наказанию неотбытый срок по предыдущему приговору по ч.4 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего). С него также взыскан 1 млн. рублей компенсации морального вреда в пользу матери потерпевшего.

Приговор не вступил в законную силу и обжалуется подсудимым.