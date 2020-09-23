«Горстройзаказчик» незаконно поставил забор на тротуарах улиц Козленская и Галкинская в Вологде

ЗАО «Горстройзаказчик» незаконно поставил забор на улицах Козленская и Галкинская в Вологде. Речь идет об ограждении «долгостроя» на месте дома № 37 по улице Козленской. Еще в середине нулевых на этом участке планировали построить деловой центр, работы стартовали, но были приостановлены и до сих пор не завершены. По последним данным, разрешение на строительство фирме продлили до декабря 2020 года.

Фото Татьяны Лентиной

В сентябре строители вновь появились на объекте: разобрали старый забор и начали монтировать новый. Он был поставлен за пределами участка, который фирме выделили под строительство. Застройщик огородил часть тротуара.

Факт нарушения земельного законодательства, связанный с установкой забора на тротуаре, NewsVo подтвердили в администрации Вологды. Правда, к ответственности застройщика городские чиновники пока не привлекли.

— Административным департаментом города 27 января 2020 года был проведен плановый (рейдовый) осмотр и обследование земельного участка 35:24:0202017:56 по ул. Козленской, 37. По результатам обследования было выявлено нарушение земельного законодательства. Для привлечения юридического лица к административной ответственности материалы направлены в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области. Управлением в возбуждении административного дела отказано, поскольку лицо ранее было привлечено к административной ответственности по результатам административного обследования, проведенного управлением.

Вот так центр должен выглядеть по проекту. Скриншот archi.ru

Как пояснили в администрации, по факту «выноса грунта транспортными средствами» с территории стройплощадки, который был зафиксирован 15 сентября 2020 года, чиновниками «собирается доказательная база», после этого материалы будут переданы в административный департамент для принятия решения о привлечении нарушителей к ответственности.