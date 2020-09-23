В Вологде водитель иномарки сбил на «зебре» 14-летнюю девочку

В Вологде водитель «Шкоды» сбил на «зебре» девочку-подростка. ДТП произошло утром 23 сентября на улице Мальцева возле дома № 3.

Как рассказали NewsVo в отделе ГИБДД по городу Вологде, около 8.15 водитель иномарки двигался в сторону проспекта Победы и совершил наезд на 14-летнюю девочку. Она пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

С травмами школьница была доставлена в областную больницу, после осмотра медики назначили ей амбулаторное лечение.

По данным ГИБДД, с начала года в областной столице произошло в ДТП пострадали 39 детей, из них 12 в качестве пешеходов.