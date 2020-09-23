По факту гибели рабочего после наезда бульдозера в Кирилловском районе возбудили дело

В Кирилловском районе по факту гибели 47-летнего рабочего после наезда бульдозера возбудили уголовное дело.

— По данным следствия, 11 сентября 2020 года в период с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 37-летний машинист бульдозера ОАО «СУ № 2», управляя бульдозером «КОМАТSU-D58P-1» на территории Кирилловского района, на объекте строительства у д. Окунево начал движение назад и допустил наезд левой гусеничной лентой бульдозера на работника организации — мужчину 1973 г. р., причинив ему телесные повреждения, — говорится в сообщении СУ СК РФ по Вологодской области.

Как ранее сообщал NewsVo, от полученных травм пострадавший вскоре скончался на месте. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).