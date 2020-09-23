В Вологде родителям расскажут, как правильно перевозить детей в машине

25 сентября в Вологде стартуют мероприятия проекта «Детство без опасности», сообщает городской отдел ГИБДД.

Медики перинатального центра «Вологодской областной клинической больницы» расскажут родителям о том, как правильно перевозить детей в автомобиле, какие детские удерживающие устройства использовать. Обучение мам и пап проходит в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

За восемь месяцев 2020 года на дорогах региона зафиксировано 100 ДТП с детьми младше 16 лет, 118 детей получили травмы. Из них 55 являлись пассажирами легковых машин. Чаще всего аварии с пострадавшими происходят из-за нарушений скоростного режима, правил проезда перекрестков и расположения автомобиля на проезжей части, отмечают в ГИБДД.