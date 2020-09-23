Череповецкая «Северсталь» обыграла челябинский «Трактор» со счетом 1:0

Череповецкая «Северсталь» на выезде одержала победу с минимальным счетом 1:0 над челябинским «Трактором» в матче Регулярного чемпионата КХЛ.

Единственный гол на тринадцатой минуте третьего периода забил Артем Гареев. Забросив первую шайбу за череповецкий клуб в этом сезоне. Отметим также игру вратаря «Северстали» Владислава Подьяпольского, отразившего 21 бросок по своим воротам, и проведшего первый матч на «0» в этом сезоне.

«Я благодарен ребятам, хорошо настроились. Хорошая самоотдача была. Дисциплина — тоже можно отметить. Хорошая командная победа. Имели много моментов в первых двух периодах, не забивали. Не мытьём, дак катаньем одну забили. Одну забили — два очка забрали. Ребят с победой!», сказал главный тренер «желто-черных» Андрей Разин.

«Северсталь» набирает очки уже четыре матча подряд, одержав в них две победы и потерпев два поражения, но з пределами основного времени матча. Сейчас череповчане занимают четвертую строчку Западной конференции, на одно очко отставая от минского «Динамо» и на два от ЦСКА у которых на один матч сыграно больше. В следующей игре «желто-черные» как раз и сыграют с «армейцами», игра пройдет завтра в Москве.