В Вологодской области ефрейтора запаса осудили за кражу денег с карты сослуживца

В Вологодской области бывшего военнослужащего по призыву оштрафовали за кражу денег с карты сослуживца. Преступление было совершено в ноябре 2018 года, во время службы подсудимого в воинской части в Огарково Вологодского района.

— Расследованием уголовного дела и в суде установлено, что М., в ноябре 2018 года в период прохождения военной службы по призыву, действуя с целью наживы, завладел данными о банковской карте и CVC-коде своего сослуживца, после чего используя личный кабинет эл. платежного средства «Яндекс.Деньги» произвел операцию по переводу с банковского счета потерпевшего на указанное эл. платежное средство денежных средств в размере 2 520 рублей, чем причинил ущерб на указанную сумму, — сообщает Военный следственный отдел СК России по Вологодскому гарнизону Западного военного округа.

Вологодский гарнизонный военный суд признал ефрейтора запаса признали виновным в преступлении, предусмотренном п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей.