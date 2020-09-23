В Вологодской области ефрейтора запаса осудили за кражу денег с карты сослуживца

23.09.2020 [Происшествия]

В Вологодской области бывшего военнослужащего по призыву оштрафовали за кражу денег с карты сослуживца. Преступление было совершено в ноябре 2018 года, во время службы подсудимого в воинской части в Огарково Вологодского района.

— Расследованием уголовного дела и в суде установлено, что М., в ноябре 2018 года в период прохождения военной службы по призыву, действуя с целью наживы, завладел данными о банковской карте и CVC-коде своего сослуживца, после чего используя личный кабинет эл. платежного средства «Яндекс.Деньги» произвел операцию по переводу с банковского счета потерпевшего на указанное эл. платежное средство денежных средств в размере 2 520 рублей, чем причинил ущерб на указанную сумму, — сообщает Военный следственный отдел СК России по Вологодскому гарнизону Западного военного округа.

Вологодский гарнизонный военный суд признал ефрейтора запаса признали виновным в преступлении, предусмотренном п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей.

 

Тэги: кража

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