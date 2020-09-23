В Тарногском районе маршрутка насмерть сбила вышедшую на дорогу пенсионерку

На трассе в Тарногском районе 64-летняя женщина погибла под колесами маршрутного такси. Пенсионерка появилась на проезжей части неожиданно.

По данным пресс-службы областного УМВД, трагедия произошла вечером 22 сентября на 104 километре автодороги Тарнога-Нюксеница-Великий Устюг". 64-летний мужчина за рулем "Форд Торнео Костом" (маршрутное такси) допустил наезд на внезапно вышедшую на проезжую часть женщину. Она переходила дорогу в не предназначенном для этого месте. В результате ДТП пешеход скончалась до приезда скорой медицинской помощи. В маршрутке были трое пассажиров, они не пострадали.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.