В Тарногском районе маршрутка насмерть сбила вышедшую на дорогу пенсионерку

23.09.2020 [Происшествия]

На трассе в Тарногском районе 64-летняя женщина погибла под колесами маршрутного такси. Пенсионерка появилась на проезжей части неожиданно.

По данным пресс-службы областного УМВД, трагедия произошла вечером 22 сентября на 104 километре автодороги Тарнога-Нюксеница-Великий Устюг". 64-летний мужчина за рулем "Форд Торнео Костом" (маршрутное такси) допустил наезд на внезапно вышедшую на проезжую часть женщину. Она переходила дорогу в не предназначенном для этого месте. В результате ДТП пешеход скончалась до приезда скорой медицинской помощи. В маршрутке были трое пассажиров, они не пострадали.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. 

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