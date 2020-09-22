20-летнего череповчанина, который избил бывшего своей подруги, приговорили к условному сроку

В Череповце суд огласил приговор 20-летнему местному жителю, признанному виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 18-летнего потерпевшего.

Как установлено судом, инцидент произошёл на Ломоносовском пляже вечером 27 марта 2020 года. В ходе ссоры обвиняемый избил потерпевшего В., отчего тот упал на асфальт. В результате 18-летний молодой человек получил различные повреждения, в том числе травму головы.

В суде обвиняемый частично признал вину и показал, что конфликт с В. начался в апреле 2019 года, когда у него начались отношения с М. – ранее бывшей в отношениях с потерпевшим.

- В тот день В. выложил пост в социальной сети с оскорблениями в адрес М., назвал ее девушкой легкого поведения. Про него (подсудимого) написал, что он испугался с ним встретиться. Он позвонил В. с телефона своей девушки, тот разговаривал агрессивно, сказал, что их четверо. Он знал, что у В. разряд по ушу. Он попросил знакомых, которые приехали с ним на встречу, его подстраховать, но не вмешиваться, хотел с В. просто поговорить. В ходе драки В. упал на асфальт, он подошел к нему и увидел, что у того дрожат ноги, глаза закатаны. Понял, что состояние у В. тяжелое, испугался его смерти. Когда приехала скорая, он помог занести В. в машину и поехал с ним. В больнице он извинился перед В., тот кивнул и сказал, что все понимает. Он подумал, что В. принял его извинения. Гражданский иск признал частично, считая, что травма получена В. из-за удара затылком об асфальт, - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В свою очередь потерпевший показал, что в тот день играл с друзьями на пляже в волейбол, когда увидел пропущенные звонки от подсудимого.

- Он ему перезвонил, тот сказал, что нужно встретиться и поговорить, иначе «он сломает ему ноги». Как он догадался, разговор должен был состояться по поводу ролика, который он днем выложил в «Инстаграм». Сам ударов не наносил, может, только отмахивался. Очнулся в больнице на аппарате МРТ, потом проходил лечение в городской больнице, три дня находился в реанимации, - сообщает областная пресс-служба судов.

Приговором суда череповчанину назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. С него также взыскано 583 тысячи рублей компенсации морального вреда, 9 518 рублей возмещения материального ущерба и 30 тысяч рублей компенсации судебных издержек в пользу потерпевшего. В течение испытательного срока осуждённый обязан учиться в любом образовательном учреждений, либо работать и ежемесячно погашать долг по гражданскому иску. Приговор вступил в законную силу.