В мэрии Череповца будут выдавать разрешения на прыжки с парашютом и полеты беспилотников

22.09.2020 [Общество]

В Череповце утвердили порядок выдачи разрешений на авиационные работы, парашютные прыжки и демонстрационные полёты воздушных судов, в том числе беспилотников и аэростатов, сообщает официальный сайт городской мэрии.

Приёмом заявлений займётся отдел транспорта департамента ЖКХ. В заявке, которую необходимо подать не менее чем за месяц до даты полёта, будет необходимо указать цель и место полёта. Для беспилотников массой до 250 граммов разрешение на полёт не потребуется.

- За несанкционированные полеты и парашютные прыжки по ст. 11.4 КоАП РФ предусмотрен штраф: для граждан — от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 150 тысяч, для юрлиц — от 250 до 300 тысяч», - говорится в сообщении на сайте мэрии Череповца.

Разрешение можно будет получить лично или на электронную почту. В дальнейшем документы можно будет подать через портал госуслуг.

Тэги: чиновники, разрешения, квадрокоптеры

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