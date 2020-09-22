Вологжанку оштрафовали за сокрытие информации о задолженности в ходе процедуры банкротства

В Вологде суд привлёк местную жительницу к административной ответственности за сокрытие имущественных обязанностей при банкротстве.

- Установлено, что решением суда с вологжанки взыскана задолженность в сумме более 500 тыс. рублей в пользу кредитной организации, которая в рамках исполнительного производства по состоянию на сентябрь 2019 года с должника не взыскана. Одновременно решением Арбитражного суда Вологодской области от декабря 2018 года вологжанка признана несостоятельной (банкротом) и в июне 2019 года завершена реализация имущества», - сообщает прокуратура Вологодской области

Об умышленном сокрытии имущественных обязанностей свидетельствует факт того, что женщина обратилась к приставам с заявлением о реализации её имущества только в сентябре 2019 года, то есть, уже будучи признанной банкротом.

Суд признал вологжанку виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в 4 тысячи рублей.