В Череповце пьяный мужчина угнал трактор и попал на нём в ДТП

22.09.2020 [Происшествия]

В Череповце полицейские задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в угоне трактора.

- В дежурную часть ГИБДД УМВД России по г. Череповцу поступило сообщение о ДТП. Мужчина сообщил, что на перекрестке улиц Архангельской и проспекта Победы водитель трактора совершил столкновение с маршрутным автобусом и скрылся», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Сотрудники ГАИ обнаружили трактор возле одного из домов на проспекте Победы. Находившегося внутри мужчину с явными признаками опьянения задержали. Задержанный - ранее судимый житель Шескнинского района – признался, что угнал трактор.

Владелец техники пояснил, что оставил трактор на парковке у своего дома на улице Краснодонцев на время обеденного перерыва. Вернувшись, он обнаружил, что трактор пропал.

По факту угона в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, а также несколько административных протоколов за нарушение ПДД. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.  

Тэги: угон

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