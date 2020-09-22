Пьяный вологжанин забрался в закрытый на ночь супермаркет

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который забрался в закрытый на ночь супермаркет на улице Архангельской. Охранная сигнализация в торговой точке сработала около 3:40.

«Росгвардейцы обратили внимание, что рольставни входной двери отогнуты, а внутри помещения кто-то ходит. Стражи правопорядка незамедлительно задержали нарушителя и установили его личность», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Задержанным оказался 33-летний вологжанин. Мужчина был пьян и пояснил, что замёрз на улице и решил согреться внутри магазина. Его передали полицейским для принятия процессуального решения.