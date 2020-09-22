Житель Вологодского района арестован по подозрению в причинении смертельной травмы собутыльнику

22.09.2020 [Происшествия]

В Вологодском районе 37-летний местный житель подозревается в причинении смертельной травмы 46-летнему собутыльнику.

Подозреваемый обнаружил тело погибшего утром после застолья. Экспертиза показала, что мужчина скончался от травмы живота с разрывом внутренних органов. Сообщение об этом поступило следователям 15 сентября 2020 года.

— Первоначально хозяин жилища, где обнаружено тело погибшего, утаивал факт произошедшей между ним и гостем драки, однако в ходе выяснения всех обстоятельств и проведения следственных мероприятий признался, что в гневе на приятеля, который взял тайком в его квартире часть денег, нанес ему два удара рукой, сжатой в кулак, в область живота. Смерти приятелю он не желал, как утверждает подозреваемый, мужчины даже продолжили выпивать спиртное, но уже утром состояние пострадавшего резко ухудшилось и он скончался, — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Суд заключил подозреваемого под стражу. Следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.

Тэги: пьянство, убийство

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