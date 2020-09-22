В Вологде и Соколе состоятся встречи поклонников творчества сестер Цветаевых

Культурно-просветительская акция «Шестой цветаевский костёр на Вологодской земле» пройдёт в ближайшие выходные, 26 и 27 сентября. Участие во всех мероприятия акции бесплатное.

— Деньги никуда и ни за что переводить НЕ НАДО, — напоминает организатор Елена Титова в группе мероприятия в социальной сети. — Необходимо приготовить 250 рублей наличными за обед, а покупка сувенирной продукции в краеведческом музее Сокола - по желанию. Заранее благодарю тех, кто возьмет свои фотоаппараты и поделится потом фотоснимками и видео в этой группе. Микрофон на обеих костровых площадках будет, возможность снять верхнюю одежду во внутренних помещения - тоже. Защитные маски в музее и в зале библиотеки обязательны. Одеваться по погоде, прогноз благоприятный, тематика выступлений должна быть связана с Цветаевской темой.

Ранее NewsVo сообщал, что традиция «Цветаевских костров» пошла с тех пор, как однажды, в 1986 году, группу поклонников Цветаевой не пустили в кинотеатр в Тарусе.

— Они хотели провести там вечер, посвященный юбилею поэтессы. Приехало много людей из других городов СССР. Но городские власти в последний момент чего-то испугались и запретили это мероприятие, — рассказала NewsVo один из организаторов Цветаевского костра в Вологде — журналист Ольга Кузнецова. — Тогда они вышли на берег реки Оки, который находится как раз поблизости, устроили там большой костер и стали читать стихи. Со временем такие костры стали традицией для поклонников Марины Цветаевой и её сестры Анастасии.

Программа «Шестого цветаевского костра на Вологодской земле»

26 сентября в Соколе

9.00 – сбор вологодской делегации (Вологда, Советский пр. 6; памятник Пушкину; перемещение в г. Сокол на экскурсионном автобусе)

ВНИМАНИЕ! Бронирование мест в автобусе осуществляется ЗАРАНЕЕ по телефону +79211426844 с 19.00 до 21.00 или через личное сообщение Вконтакте - https://vk.com/elenatitova2016

10.00 – Экскурсия "Цветаевские места в Печаткино" (ул. Фрунзе, 8).

11.00 – Цветаевский костер (ул. Набережная Свободы, 50; площадка на берегу реки).

12.15 – 13.15 – обед (ул. Кирова, 40; ресторан «Огни Сокола»; стоимость – 250 рублей)

13.30 – презентации на тему "Имена, предметы, судьбы..." (Набережная Свободы, 50; музей);

14.00 – 15.00 – музейные экскурсии по группам (ул. Набережная Свободы, 50).

15.10 – 16.00 – возвращение вологодской делегации в Вологду.

27 сентября в Вологде

11.00 - Цветаевский костер (ВОУНБ, ул. Марии Ульяновой, 7; внутренний двор);

12.00 – 13.00 – презентации "История одного экспоната"; "Цветаевский костер в Тарусе"; "А.И. Цветаева после Печаткино" (ВОУНБ, ул. Марии Ульяновой, 7; Тендряковский зал)

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