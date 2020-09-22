В Верховажье подросток через форточку залез в пекарню и похитил деньги

22.09.2020 [Происшествия]

Кражу монет общей суммой около трех тысяч рублей из кабинета заведующей пекарни раскрыли в Верховажье. Прибывший на место эксперт-криминалист определил, что злоумышленник проник в помещение через форточку. 

— В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что недавно одна из покупок в магазине оплачивалась большим количеством монет. По описанию продавца оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался местный житель 2004 года рождения, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

16-летнего подростка доставили в отдел полиции, где он рассказал, что, проходя мимо пекарни, увидел в окне коробку с монетами. Внешняя форточка была открыта, вторую он открыл рукой и залез вовнутрь. Высыпав монеты в карман, вылез обратно и пошел в магазин.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Тэги: хлеб

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