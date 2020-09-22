27 сентября вологжан приглашают на экскурсию в музей ретро-автомобилей

22.09.2020 [Культура]

На прогулку в музей «Приют старой техники» приглашает 27 сентября экскурсовод Альбина Сберегаева.

- Вы увидите шикарную выставку элегантной советской и зарубежной техники в отличном состоянии. Её так много, что хватит на всех, - сообщает экскурсовод в анонсе мероприятия. - Выставка находится за пределами Вологды. Нужно будет идти минут 15-20 по обочине дороги. Поэтому, надеть походную обувь, а там, у машин, можно будет переодеться в любимые туфельки. Погоду обещают комфортную. Одевайтесь красиво и ярко. Фотографии будут замечательные.

Тех, кто вместо прогулки вдоль трассы, предпочтёт добраться до музея на своей машине, просят связаться с экскурсоводом заблаговременно.

Дополнительная информация на странице экскурсии в «Приют старой техники» в социальной сети.

Стоимость: взрослый - 200 рублей, дети/подростки - 100 рублей. 

Начало экскурсии в воскресенье, 27 сентября, в 10:30 от остановки «Областная детская больница» в Бывалово.

Возрастных ограничений нет.


 

Тэги: ретро, автомобили, музей, экскурсия

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