Маршрут автобуса №37Э в Вологде изменят с 1 октября

21.09.2020 [Общество]

Маршрут автобуса 37э, который соединяет Вологду и Молочное, изменится с 1 октября. В администрации города отмечают, что такое решение было принято после анализа пассажиропотока и участков маршрута, которые дублируются несколькими автобусами.

Из села Молочное автобус будет по-прежнему доезжать до "Больничного комплекса". Но если раньше его маршрут пролегал через Окружное шоссе, а далее по улицам Ленинградской, Ярославской с дальнейшим поворотом на Пошехонское шоссе, то теперь автобус будет поворачивать с Ленинградской на ул. Псковскую, затем на Возрождения, Окружное шоссе и далее на Пошехонское шоссе.  Обратный путь пролегает по Пошехонскому и Окружному шоссе с заездом на ул.Ленинградскую в районе троллейбусного депо и остановки «Вологдаэлектротранс».

«Напомню,  после значительного перерыва автобус 37э был запущен 1 сентября по измененному маршруту. В течение этого месяца мы постоянно мониторили пассажиропоток. Анализ показал, что автобусом пользуются в основном жители села Молочное, чтобы добраться в ту или иную точку города. Внутри городской черты новых пассажиров практически нет. Кроме того, к городским властям консолидировано обратились перевозчики с просьбой проанализировать и откорректировать маршрут 37э на предмет дублирующих участков дорожно-транспортной сети. Действительно ряд улиц уже включены в маршруты других автобусов. Поэтому по итогам мониторинга мы приняли решение изменить карту движения 37э на одном из участков, сделать ее более оптимальной», — пояснил начальник департамента городского хозяйства администрации Вологды Алексей Шумилов.

Ранее NewsVo сообщал, что «ВологдаТранс» в мае отказался обслуживать маршрут 37Э из-за низкой, по мнению предпринимателя, цены билета. После этого администрация провела два аукциона, но на них из перевозчиков никто не заявился. Третий аукцион, с изменившимися условиями, выиграл «ВологдаТранс».

1 сентября автобус по маршруту №37Э вновь начал курсировать, но изменилось расписание, стоимость проезда, а еще там больше не действует единый гражданский проездной. 

Тэги: автобус, Молочное

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