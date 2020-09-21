В Вологде продавца оштрафовали за хищение продуктов и присвоение денег из кассы

21.09.2020 [Общество]

В Вологде суд огласил приговор 33-летней местной жительнице, признанной виновной в присвоении.

Как установлено судом, с 24 апреля по 22 мая женщина работала продавцом в торговой точке на улице Северной и присваивала продукты питания. Кроме того, 14 мая подсудимая взяла 3500 рублей из кассы магазина. Общая сумма ущерба составила 13 681 рубль 80 копеек.

«Подсудимая вину в совершении преступления признала полностью. Показала, что продукты питания она записывала в тетрадь, так как хотела потом за них заплатить. Деньги из кассы взяла, поскольку нужно было вносить платеж по кредиту, хотела их вернуть», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

С учётом смягчающих обстоятельств, женщине назначено наказание в виде штрафа в 6 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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