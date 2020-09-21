110 литров контрафактного алкоголя изъяли у водителя фуры в Череповце

21.09.2020 [Происшествия]

110 литров немаркированного алкоголя изъяли полицейские у водителя фуры в Череповце. Спирт в канистрах конфисковали, мужчине грозит штраф.

В полицию позвонил охранник одного из городских предприятий и рассказал, что на контрольно-пропускном пункте остановили грузовой автомобиль «Даф» под управлением 38-летнего мужчины. При осмотре в кузове машины нашли несколько картонных коробок, внутри которых находились пластиковые канистры с неизвестной жидкостью.

— Прибывшие на место сотрудники отдела по исполнению административного законодательства выяснили, что водитель фуры приобрел на одной из придорожных АЗС двадцать две бутыли с алкоголем объемом по пять литров каждая неизвестного производства по заниженной цене у малознакомых лиц, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

В отношении нарушителя составили административный протокол по статье 14.17.2 КоАП РФ «Незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции». Санкции данной статьи предусматривают наложение административного штрафа до пяти тысяч рублей с конфискацией данной продукции.

Ранее NewsVo сообщал, что четверо жителей Вологды задержаны по подозрению в незаконном производстве и торговле немаркированной алкогольной продукцией. Спиртное в бутылки с этикетками известных марок разливали в арендованном ангаре.

Фото областного УМВД

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