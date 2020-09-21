В Вологде начали принимать вопросы на «прямую линию» с губернатором

«Прямая линия» с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым состоится 14 октября. С 21 сентября начинается прием вопросом.

Задать их можно с помощью телефонного звонка, текстовым сообщением или записать видео-вопрос. Есть несколько способов отправить вопрос Кувшинникову.

по номеру телефона: 8-800-200-93-88;

по электронной почте: gubernatoru@gov35.ru;

через социальные сети: с хэштегом #Кувшинников;

через Онлайн-приёмную Губернатора.

На прямой связи из Череповца, Вытегры, Кириллова и Великого Устюга будут работать открытые микрофоны. Работа на всех площадках будет организована с условием масочного режима и специальной рассадки.