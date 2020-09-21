В Вологде начали принимать вопросы на «прямую линию» с губернатором

«Прямая линия» с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым состоится 14 октября. С 21 сентября начинается прием вопросом.
Задать их можно с помощью телефонного звонка, текстовым сообщением или записать видео-вопрос. Есть несколько способов отправить вопрос Кувшинникову.
- по номеру телефона: 8-800-200-93-88;
- по электронной почте: gubernatoru@gov35.ru;
- через социальные сети: с хэштегом #Кувшинников;
- через Онлайн-приёмную Губернатора.
На прямой связи из Череповца, Вытегры, Кириллова и Великого Устюга будут работать открытые микрофоны. Работа на всех площадках будет организована с условием масочного режима и специальной рассадки.
— Чтобы принять участие в «Прямой линии» в качестве гостя в любом из указанных городов, необходимо направить заявку на адрес biletnapl@mail.ru, указав ваше имя, адрес, вопрос и контактные данные для связи. Авторы самых интересных и актуальных вопросов будут приглашены в студии и смогут лично задать их губернатору во время эфира, — сообщает пресс-служба губернатора.