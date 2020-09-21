Более сотни расселенных аварийных домов в Вологодской области до сих пор не снесены

109 многоквартирных аварийных домов, ранее расселенных в рамках госпрограммы, до сих пор не снесены в Вологодской области. Региональные власти дали муниципалитетам поручение завершить эту работу до конца года.

«Не снесенные в срок аварийные дома становятся большой проблемой для жителей районов и города Вологды: притягивают детей и подростков, нередко становятся прибежищем лиц без определенного места жительства. Разрушающиеся здания представляют реальную угрозу жизни и здоровью граждан. Поэтому вопрос их сноса аварийных домов находится на контроле у губернатора области. Даны поручения до конца текущего года их ликвидировать, — рассказал замгубернатора Антон Стрижов. — Кроме того, районам необходимо в срочном порядке оформить документацию на те дома, которые снесены. Например, в Вытегорском районе числятся неснесенными 63 дома. Сегодня 41 из них разобран, но документально это не подтверждено. Поэтому помимо сноса дома необходимо оформить надлежащим образом документы».

По словам Стрижова, затраты, которые нужно понести муниципалитетам для снова домов, довольно велики. Поэтому зачастую местные власти пытаются продать землю с обременением. С прошлого года порядок сноса аварийных домов дополнительно усложнился: помимо сметы и выделения значительных бюджетных средств на эту работу, необходимо разработать проект сноса. Это затратная статья для местных бюджетов.