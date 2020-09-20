За сутки в Вологодской области вновь выявили 44 новых случая коронавируса

За сутки в Вологодской области диагноз COVID-19 поставили 44 пациентам. Из них 13 в Вологде, 13 в Череповце, пять в Кадуйском районе, четыре в Шекснинском, три в Вожегодском, по два в Череповецком, Тотемском, по одному в Вологодском и Кирилловском.

Всего в Вологодской области начала эпидемии диагноз COVID-19 поставили 4 168 пациентам. Большая часть из них — 3 529 — уже выздоровели. Общее количество летальных исходов достигло 45. Учитывая выздоровевших и погибших, в настоящее время в регионе коронавирусом болеет 594 человека.