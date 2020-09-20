За сутки в Вологодской области вновь выявили 44 новых случая коронавируса

20.09.2020 [Общество]

За сутки в Вологодской области диагноз COVID-19 поставили 44 пациентам. Из них 13 в Вологде, 13 в Череповце, пять в Кадуйском районе, четыре в Шекснинском, три в Вожегодском, по два в Череповецком, Тотемском, по одному в Вологодском и Кирилловском.

Всего в Вологодской области начала эпидемии диагноз COVID-19 поставили 4 168 пациентам. Большая часть из них  — 3 529 — уже выздоровели.  Общее количество летальных исходов достигло 45.  Учитывая выздоровевших и погибших, в настоящее время в регионе коронавирусом болеет 594 человека.

Тэги: коронавирус

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