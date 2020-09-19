44 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

19.09.2020 [Общество]

За сутки в Вологодской области диагноз COVID-19 поставили 44 пациентам. Из них 21 в Череповце, шесть в Шекснинском районе, пять в Устюженском, четыре в Вологде, по два в Великоустюгском и Тотемском районах, по одному в Грязовецком, Вологодском, Череповецком, Нюксенском.

Всего в Вологодской области начала эпидемии диагноз COVID-19 поставили 4 124 пациентам. Большая часть из них  — 3 523 — уже выздоровели.  Общее количество летальных исходов достигло 45.  Учитывая выздоровевших и погибших, в настоящее время в регионе коронавирусом болеет 556 человек.

Тэги: коронавирус

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