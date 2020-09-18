20 млн. рублей получил бюджет Вологды благодаря легализации «серых зарплат» в 2019 году

18.09.2020 [Экономика]

Благодаря работе межведомственных комиссий по борьбе с «серыми зарплатами» в Вологде, бюджет города в 2019 году получил 20 млн. рублей.Об этом заявил председатель комитета по бюджету и налогам Вологодской городской Думы Михаил Громов. 

«Непосредственно в бюджет города Вологды в результате легализации „серых зарплат“ поступило в 2020 году порядка 20 млн рублей. Это очень значимый результат, поскольку НДФЛ является для городской казны бюджетообразующим налогом. Такие пополнения особенно важны в нынешней непростой экономической ситуации, они позволяют расширять список социальных проектов, которые сможет профинансировать город. Для сравнения, 20 млн рублей — это, например, строительство 3 км тротуаров или несколько многофункциональных спортивных кортов или формирование общественного пространства в каком-либо микрорайоне Вологды.  Поэтому важность работы с предприятиями в вопросах легализации зарплаты трудно переоценить», — пояснил Михаил Громов. 

В работе таких комиссий участвуют представители администрации Вологды, Межрайонной налоговой инспекции № 11 по Вологодской области, трудовой инспекции, УМВД, следственного комитета, Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Так, накануне на встречу были приглашены руководители 17 городских организаций, где зафиксирована зарплата сотрудников ниже МРОТ. Это первый признак «серых зарплат» на предприятии или нарушения трудового законодательства. Как сообщает пресс-служба городской администрации, с начала года специалисты «проработали вопрос» с руководителями порядка 1600 предприятий, по итогам 75% из них повысили уровень зарплаты.

Тэги: зарплаты

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