20 сентября из-за «Кросса нации» ограничат движение авто в центре Вологды

18.09.2020 [Спорт]

20 сентября в Вологде состоится XV «Кросс нации - 2020». Забег стартует в 9 утра на площади Революции.

Участников ждут дистанции на 2, 4, 6, 8 и 12 км. Маршрут будет пролегать по центральным улицам города: Марии Ульяновой, Советскому проспекту, Лермонтова, Галкинской, Зосимовской и Пречистенской набережной. 

«Регистрация участников проходит в режиме онлайн. Также можно будет зарегистрироваться и в день мероприятия перед стартом на площади Революции. Комиссия по допуску участников к старту будет оснащена антисептиками, средствами индивидуальной защиты и бесконтактными термометрами. Участникам мероприятия необходимо пользоваться масками до старта и во время церемонии награждения. Также в связи с эпидситуацией было принято решение не выделять отдельную дистанцию для самых юных бегунов», - рассказал начальник управления физической культуры и массового спорта Администрации Вологды Дмитрий Жиобакас.

Зарегистрироваться на кросс можно до 18 сентября по ссылке. В день старта регистрация участников начнется в 8.30. При прохождении комиссии по допуску к забегу необходимо предоставить паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, справку о допуске от врача. Более подробную информацию можно получить по телефону: 72-01-98.

В связи с проведением "Кросса нации" 20 сентября с 9 до 13 часов в центре Вологды ограничат движение автотранспорта. Автомобилисты не смогут проехать по площади Возрождения;  по Советскому проспекту на участке от улицы М. Ульяновой до улицы Предтеченской; по улице Предтеченской на участке от Советского проспекта до улицы Галкинской; по улице Галкинской на участке от улицы Предтеченской до улицы Ленина;  по улице Ленина на участке от улицы Галкинской до улицы Зосимовской и от улицы Лермонтова до улицы Зосимовской; по улице Зосимовской на участке от улицы Ленина до Пречистенской набережной;  по Пречистенской набережной на участке от улицы Зосимовской до улицы Лермонтова;  по улице Лермонтова на участке от Пречистенской набережной до улицы Галкинской.

С полуночи до 13 часов запретят парковку на Советском проспекте на участке от улицы Предтеченской до улицы М. Ульяновой; на площади Возрождения;  на улице Лермонтова на участке от Пречистенской набережной до улицы Предтеченской;  на улице Пушкинской на участке от улицы Лермонтова до улицы Ленина;  на улице Ленина на участке от улицы Лермонтова до улицы Зосимовской и от улицы Галкинской до улицы Зосимовской;  на улице Галкинской на участке от улицы Предтеченской до улицы Ленина;  на улице Зосимовской на участке от улицы Ленина до Пречистенской набережной;  на Пречистенской набережной на участке от улицы Лермонтова до улицы Зосимовской;  на улице М. Ульяновой на участке от улицы Козленской до Советского проспекта.

На время ограничений движения изменены и маршруты общественного транспорта, он пойдет в объезд перекрытых дорог.

Как ранее сообщал NewsVo, в сентябре прошлого года в забеге приняли участие более четырех тысяч человек, причем половина из них — дети. В соцсети участники акции жаловались на организацию мероприятия, в особенности — детских забегов.

Тэги: кросс нации, ограничение движения

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