В Белозерском районе из-за дождей подтоплены приусадебные участки и дороги

Жители поселка Нижняя Мондома в Белозерском районе в соцсетях сообщают о подтоплениях улиц и приусадебных участков из-за дождей.
В комментариях под этой записью уже появились фото с улиц других населенных пунктов района и из самого Белозерска.
Улица Энгельса в Белозерске. Фото Светланы Козловой.
Улица Луначарского в Белозерске. Фото Татьяны Печкаревой.
Люди также сообщают, что под водой дорога Белозерск-Шола.
Видео Сергея Данилова
В официальном паблике администрации Белозерского района жителям предлагают сообщать о потопах по телефону единой дежурно-диспетчерской службы: 2-21-886 : "Рабочие приедут и попробуют организовать отток воды".
- Уже понятно, что проблема требует комплексного решения: не просто расчистки водоотводных канав, а полной проверки и, возможно, доработки дренажных систем в населенных пунктах, - отмечают чиновники.