В Белозерском районе из-за дождей подтоплены приусадебные участки и дороги

Жители поселка Нижняя Мондома в Белозерском районе в соцсетях сообщают о подтоплениях улиц и приусадебных участков из-за дождей.

В комментариях под этой записью уже появились фото с улиц других населенных пунктов района и из самого Белозерска.

Улица Энгельса в Белозерске. Фото Светланы Козловой.

Улица Луначарского в Белозерске. Фото Татьяны Печкаревой.

Люди также сообщают, что под водой дорога Белозерск-Шола.

Видео Сергея Данилова

В официальном паблике администрации Белозерского района жителям предлагают сообщать о потопах по телефону единой дежурно-диспетчерской службы: 2-21-886 : "Рабочие приедут и попробуют организовать отток воды".