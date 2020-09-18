В Белозерском районе из-за дождей подтоплены приусадебные участки и дороги

18.09.2020 [Происшествия]

Жители поселка Нижняя Мондома в Белозерском районе в соцсетях сообщают о подтоплениях улиц и приусадебных участков из-за дождей.

 

В комментариях под этой записью уже появились фото с улиц других населенных пунктов района и из самого Белозерска.

Улица Энгельса в Белозерске. Фото Светланы Козловой.

Улица Луначарского в Белозерске. Фото Татьяны Печкаревой.

Люди также сообщают, что под водой дорога Белозерск-Шола.

Видео Сергея Данилова

В официальном паблике администрации Белозерского района жителям предлагают сообщать о потопах по телефону единой дежурно-диспетчерской службы: 2-21-886 : "Рабочие приедут и попробуют организовать отток воды".

- Уже понятно, что проблема требует комплексного решения: не просто расчистки водоотводных канав, а полной проверки и, возможно, доработки дренажных систем в населенных пунктах, - отмечают чиновники.

Тэги: потоп, наводнение

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