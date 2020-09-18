На Пречистенской набережной в Вологде нашли муляж гранаты

18.09.2020 [Общество]

В Вологде утром 18 сентября из-за сообщения о подозрительном предмете эвакуировали людей из здания ВоГУ на улице Ленина. 

— Около 9.45 в дежурную часть УМВД по Вологодской области поступил звонок о том, что на дороге в районе Пречистенской набережной найден бесхозный предмет. На место была направлена следственно-оперативная группа, по предварительным данным, опасности предмет не представляет, так как является муляжом боеприпаса. Речь идет о муляже гранаты, — пояснили NewsVo в пресс-службе областного УМВД.

После проверки студенты и преподаватели вернулись в здание. 

 

Тэги: граната, эвакуация

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