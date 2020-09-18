Отца и мать пятерых детей в Бабушкинском районе ограничили в родительских правах по иску прокуратуры

Вологодский областной суд ограничил в родительских правах родителей пятерых несовершеннолетних детей в Бабушкинский районе.

«Надзорными мероприятиями, проведенными прокуратурой района в декабре 2019 г. установлено, что семья из 7 человек состояла на учете во всех субъектах системы профилактики с августа 2018 г., поскольку родители систематически, на протяжении длительного периода времени в связи с злоупотреблением спиртными напитками, не исполняли должным образом свои родительские обязанности по воспитанию и содержанию пяти несовершеннолетних детей. В связи с опасностью для жизни и здоровья дети дважды изымались из семьи. Профилактическая работа, проводимая с семьей, в ходе которой родители предупреждались о возможном ограничении в родительских правах, положительных результатов не принесла», - сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Чтобы защитить права несовершеннолетних, прокуратура обратилась в Тотемский районный суд с иском об ограничении семьи в родительских правах. Суд отказал в удовлетворении иска в связи с преждевременностью и стойким намерением ответчиков к исправлению. Спустя некоторое время родители были вновь уличены в пьянстве и неисполнении родительских обязанностей.

Областной суд отменил решение суда первой инстанции и полностью удовлетворил исковые требования прокуратуры, со взысканием с ответчиков алиментов на содержание детей.