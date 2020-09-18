Фестиваль «Блюз на веранде» в Вологде пройдёт в этом году в зале «Русского дома»

17-й Международный фестиваль джаза, блюза и этно-музыки «Блюз на веранде» пройдёт в Вологде 22 и 23 сентября.

В этом году все концерты фестиваля пройдут в концертном зале «Русского дома» при соблюдении санитарных норм и с рассадкой зрителей в шахматном порядке.

22 сентября перед вологжанами выступят «Demetric Band» и квинтет Игоря Бутмана. 23 сентября состоится концерт, посвященный юбилею вологодского музыканта и организатора фестиваля Виктора Колесова. В мероприятии примут участие музыканты из Вологды и соседних регионов.

Вечером 23 сентября пройдёт концерт Владимира Демьянова и «Blues Doctors» из Екатеринбурга

Оба фестивальных дня будут по традиции завершаться музыкальными джем-сейшнами. На этот раз они будут проходить в ресторане «Мясо» в 21:00.

Ранее NewsVo сообщал, что фестиваль «Блюз на веранде» проходит в Вологде уже в 17-й раз. За годы существования фестиваль посетили более 30 000 человек, участвовало почти 1000 музыкантов, около 200 музыкальных коллективов из России, Италии, Германии и США.

Среди участников мероприятия, посетивших Вологду: Игорь Бутман, Сергей Манукян, Иван Смирнов, Михаил «Петрович» Соколов, Олег Киреев, Олег Бутман, Вячеслав Горский, Олег Юданов, Максим Некрасов, Николай Клишин, Алексей Круглов, Мариам и Армен Мерабовы, Текора Роджерс, Леонид и Николай Винцкевичи, Бобби Харден и многие, многие другие.

Организаторы мероприятия музыкальный клуб «Виктор и К».