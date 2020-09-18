«Буду есть мякину, а фасон не кину»: выставка традиционного костюма открылась в Великом Устюге

18.09.2020 [Культура]

Выставка «Буду есть мякину, а фасон не кину» открылась в Музее этнографии в Великом Устюге. Это уже вторая выставка из цикла «Стильная парочка», посвящённого позднему варианту традиционного костюма, который сформировался под влиянием городской моды.

В экспозиции представлены сохранившиеся кофточки от комплектов конца XIX – первой трети XX века, которые северянки ласково называли «парочками». Эти изделия, сшитые из фабричных тканей, имеют оригинальную отделку. Отличались они и фасонами. 

- Если женщины из кичменгскогородецких деревень предпочитали трапециевидный силуэт, то устюжские модницы зачастую собственноручно шили сложные изделия комбинированного кроя, требовавшие от портнихи большого мастерства и терпения, но подчеркивающие красоту фигуры. На выставке представлен и северный вариант традиционного «казачка» – кофты с цельнокроеной баской, - говорится в анонсе выставки.

Несмотря на разнообразие форм, все экспонируемые кофты, имеют общие конструктивные особенности. Это глухой ворот с невысоким воротником-стойкой, рукав с пышной сборкой. Все эти и другие, не менее интересные детали смогут рассмотреть посетители выставки.

Выставка работает в Музее этнографии по адресу: Великий Устюг, Набережная, 66.

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