В Вытегре двух жителей Карелии задержали за кражу из магазина

В Вытегре задержаны двое подозреваемых в краже из закрытого магазина на Советском проспекте.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что злоумышленники проникли в торговую точку, разбив окно. Подозреваемых задержали в соседнем дворе. Они выдали себя тем, что попытались скрыться, увидев патрульный автомобиль. Их доставили в отдел полиции.

«Двое 19-летних жителей Республики Карелия рассказали, что ехали из Петрозаводска в Вологду. По пути они проголодались, поэтому решили забраться в первый попавшийся магазин. Выбив стекло, злоумышленники проникли внутрь, а затем похитили алкоголь и продукты питания на сумму порядка 5 тысяч рублей», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По факту кражи с незаконным проникновением в помещение возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.