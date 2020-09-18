На велопрогулку «По мокрым скверам» приглашает вологжан бюро экскурсий «Вокруг да около»

18.09.2020 [Культура]

На велопрогулку «По мокрым скверам…» приглашает вологжан в субботу, 19 сентября, бюро экскурсий «Вокруг да около».

- Огибая лужи и наслаждаясь радужными брызгами, проедем по «мокрым скверам» Николая Рубцова, узнаем, как менялась Вологда в середине 60-х, кто раздавал квартиры писателям, почем стоили стихи и почему коммунальный рай не рождал лирической эйфории. В общем, погрузимся в развитой социализм со всеми его гранями. А ещё съедим по аутентичному песочному грибку, рецепт которого не менялся с тех пор, и запьем его вкусным чаем, - говорится в анонсе экскурсии.

Стоимость участия – 300 рублей. Необходима предварительная регистрация по ссылке.

Начало велопрогулки 19 сентября в 13:00.

(12+)
 

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