На велопрогулку «По мокрым скверам» приглашает вологжан бюро экскурсий «Вокруг да около»

На велопрогулку «По мокрым скверам…» приглашает вологжан в субботу, 19 сентября, бюро экскурсий «Вокруг да около».

- Огибая лужи и наслаждаясь радужными брызгами, проедем по «мокрым скверам» Николая Рубцова, узнаем, как менялась Вологда в середине 60-х, кто раздавал квартиры писателям, почем стоили стихи и почему коммунальный рай не рождал лирической эйфории. В общем, погрузимся в развитой социализм со всеми его гранями. А ещё съедим по аутентичному песочному грибку, рецепт которого не менялся с тех пор, и запьем его вкусным чаем, - говорится в анонсе экскурсии.