Военные фотографии Петра Сотникова представил на выставке Кирилло-Белозерский музей-заповедник

18.09.2020 [Культура]

Выставка «С «лейкой» и блокнотом» открылась на днях в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике. На ней представлены фотографии, сделанные вологодским военным корреспондентом Петром Сотниковым на фронтах Великой Отечественной войны.

Журналист Петр Сотников ушел на войну 22 июня 1941 года, а вернулся в Вологду в конце 1945-го. Многие из его снимков вошли в фонд фотохроники ТАСС.

На выставке в Кириллове представлены фотографии, сделанные вологжанином на полях сражений в октябре-ноябре 1941 года под Москвой, во время встречи с союзниками на Эльбе, весной 1945 года на улицах поверженного Берлина.

- Во время войны капитан Сотников со своим фотоаппаратом дважды выходил из окружения в 1941-м на подступах к Москве, ходил в атаки в Белоруссии, снимал последние дни войны на улицах германской столицы, встречал американцев на Эльбе, присутствовал на первых парадах у Бранденбургских ворот поверженного Берлина, освещал визит в Германию маршала Буденного.

Вместе с солдатами фотокор ради снимка в газете первым входил в освобожденные города; форсировал Днепр, Припять и Одер; снимал на свой «ФЭД» и «Лейку» рукопашные и штыковые атаки; не прятал от немецких снайперов свою бликующую оптику, - рассказывается о выставке на странице музея-заповедника.

Имя Петра Александровича Сотникова хорошо известно старшему поколению вологжан. Его фотографии с 1949 по 1960-е годы украшали страницы газеты «Красный Север» и печатались в книгах, посвященных краеведческой тематике.

Выставку подготовили журналисты газеты «Красный Север» к столетию выхода первого номера газеты. Снимки для экспозиции предоставили сотрудники Государственного архива Вологодской области и внуки Петра Сотникова.

- Информацию о Сотникове журналисты собирали буквально по крупицам. Что-то рассказал старейший сотрудник издания Петр Непряхин, дополнительную информацию о ветеране мы нашли в фондах Бабушкинской библиотеки, - рассказывал на открытии выставки заместитель главного редактора газеты «Красный Север» Евгений Стариков. - Благодаря департаменту культуры и туризма области удалось ознакомиться с личным делом Петра Александровича в областном архиве по личному составу. Часть его фотоархива предоставил для выставки в Кремле областной госархив.

Внук военного корреспондента Алексей Солонович называл своего деда очень скромным человеком. 

- Он очень редко рассказывал нам о войне, но очень любил песню «Корреспондентскую застольную» Константина Симонова, - рассказал потомок фотокора. - Говорил, что она про него, про тех, кто, как и он, прошагал с «лейкой» и блокнотом от Москвы до Берлина. На День Победы показывал нам свои фотографии. Я и брат с интересом рассматривали снимки маршала Буденного, первого коменданта Берлина Берзарина, американских офицеров и солдат, пленных немцев, проводы Знамени Победы в Москву. Любимым выражением деда было «Не путай проявитель с закрепителем». В последние годы он сильно болел - стало подводить сердце. Скончался Петр Александрович на 90-м году жизни 2 декабря 1989 года.

Посмотреть снимки военных лет, сделанные Петром Сотниковым во время боевых действий или в минуты затишья можно до 4 декабря в Трапезной палате Кирилло-Белозерского музея-заповедника.

А те, кто в ближайшее время не планирует ехать в Кириллов, могут увидеть некоторые работы Петра Сотникова на виртуальной выставке Юношеского центра имени Тендрякова.

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