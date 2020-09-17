В Великоустюгском районе во время взрыва котла на предприятии по производству пеллет пострадал мужчина

Паросиловой котел взорвался 15 сентября на предприятии по производству древесных гранул в Великоустюгском районе. Об инциденте сообщает районная газета «Советская мысль».

— По предварительной информации, во время происшествия пострадал мужчина, сотрудник завода. Его обожгло паром и горячей водой, — сообщает группа газеты в соцсети.

Пострадавшего доставили в Великоустюгскую ЦРБ с ожогами 80% тела, а на следующий день, 16 сентября, на вертолете отправили в Череповецкий ожоговый центр.

— Вчера на предприятии работала полиция, обстоятельства произошедшего уточняем, — пишут журналисты.

NewsVo попытался получить комментарий по поводу инцидента в пресс-службе областного УМВД, однако там сообщили, что взрыв комментирует УМЧС. В пресс-службе регионального УМЧС заявили, что их специалисты на место ЧП не выезжали.