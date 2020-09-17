В Вытегре директора ЖЭУ осудили за присвоение 355 тысяч рублей

17.09.2020 [Происшествия]

В Вытегре суд огласил приговор 41-летней местной жительнице, признанной виновной в присвоении вверенного имущества. По версии следствия, в 2016–2018 годах подсудимая совершила указанное деяние, являясь директором ООО «Белоусовский ЖЭУ».

— Заключив с индивидуальным предпринимателем договор по ремонту автотранспорта организации, женщина похитила вверенные ей денежные средства в общей сумме 355 тыс. рублей, посредством оформления фиктивных финансово-хозяйственных документов по фактически непроизведенным работам по ремонту и обслуживанию транспортных средств. Предназначенные контрагенту по этим документам деньги, выданные из кассы, она получала сама и присваивала себе», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Приговором суда ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Тэги: присвоение

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