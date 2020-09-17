Иллюстрации Сальвадора Дали к Ветхому и Новому Завету смогут увидеть вологжане на выставке в Шаламовском доме

Выставка «Сальвадор Дали. Священное послание» откроется 18 сентября в Шаламовском доме в Вологде.

Этот выставочный проект впервые в России представляет самую масштабную в творчестве Дали графическую серию – его иллюстрации к Ветхому и Новому Завету из частного итальянского собрания. Ни одной из 105 представленных на этой выставке работ Сальвадора Дали нет в собраниях российских музеев.

В 1963 году Сальвадор Дали получил предложение проиллюстрировать новое издание Библии и с большим энтузиазмом принялся за его воплощение. В результате в 1963-1964 годах появились эти 105 работ, выполненных в смешанной технике, сочетающей акварель, гуашь, тушь, пастель, карандаш и переведенных в 1964-1967 годах в литографии.

В экспозиции в Шаламовском доме будут представлены литографии – оттиски с камня, сделанные специальным способом.

- Будучи экспериментатором по натуре, и при создании этого проекта художник оставался самим собой, - говорится в анонсе выставки. - Для создания фактурности литографического камня, он расстреливал его из старинного ружья, для достижения свободы цвета – бросал с высоты на раскрученный гончарный круг, заполненный краской бычий пузырь.

Библейские мотивы можно найти в работах Сальвадора Дали, созданных в разные периоды.

- Мало кто знает, что художник проиллюстрировал даже самую известную молитву – «Отче Наш». Находясь в постоянном творческом поиске между реальностью и миром фантасмагории, он пытался найти Бога в окружающем мире и в себе, - сообщает сайт Вологодской картинной галереи.

При работе над графической серией мастер впервые отказался от практики лично давать название своим работам – Сальвадор Дали взял образные слова и строки из Великой Книги Книг: «Как одиноко сидит город», «Шел козел по лицу всей земли», «Стой, солнце», «Он услышит голос наш», «Преимущество мудрого перед глупым», «Жена облеченная в солнце» и другие.

Торжественное открытие выставки «Сальвадор Дали. Священное послание» состоится 18 сентября в 18:00 в Шаламовском доме.

Выставка будет работать до 15 ноября по адресу: Вологда, ул. Сергея Орлова, 15 со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00. Выходные дни – понедельник и вторник.

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