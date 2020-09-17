Выставка работ фотографа Евгения Рыжова открылась в Вологодской областной библиотеке

17.09.2020 [Культура]

Выставка «Портрет эпохи восхищения» открылась в Юношеском центре имени Тендрякова при областной библиотеке имени Бабушкина.

Здесь представлены черно-белые фотопортреты вологжан разных возрастов, сделанные фотографом Евгением Рыжовым.

Евгений Рыжов окончил инженерно-строительный факультет ВоГУ. Учился на фото курсах, посещал мастер-классы вологодских фотографов по разным видам и техникам съемки, обучался портретной обработке у петербургских ретушеров. 

- На выставке представлено 27 чёрно-белых портретов, отпечатанных на бумаге с лёгким матовым переливом, - говорится в анонсе выставки. - Они образуют галерею образов наших современников, юных и взрослых вологжан. Каждый со своей историей, своей радостью и печалью. Интересны своей оригинальностью подписи к фотографиям: «Хвостатое» настроение», «Скажи, что тебе жаль», «Спотыкаясь о счастье»…

Экспозицию дополняют цитаты известных писателей: Льва Толстого, Марка Твена, Антуана де Сент-Экзюпери и др.

- Для меня как автору, творцу и создателю этой серии снимков, чёрно-белый отпечаток на плотной бумаге прежде всего представляется тёмной магией утра и светлым волшебством ночи, - пишет Евгений Рыжов о выставке на своей странице в социальной сети. - Отбросив всё лишнее и сосредоточив внимание на деталях погружаемся в пространство вне времени.

Посетить выставку можно до 1 ноября по адресу: Вологда, ул. М. Ульяновой, 7. Часы работы библиотеки: с понедельника по четверг с 10:00 до 20:00, в субботу и воскресенье с 10:00 до 18:00. Выходной – пятница.

Вход свободный.

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