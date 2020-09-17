В Вологодской области многодетным хотят разрешить повторно заявляться на получение земельного сертификата

17.09.2020 [Общество]

В Вологодской области многодетным семьям, по какой-то причине не воспользовавшимся земельным сертификатом после его получения, хотят разрешить заявляться на него повторно. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.

«Запрос на повторное предложение земельного сертификата многодетным семьям на личных приемах идет давно. Не все граждане смогли в установленные сроки воспользоваться сертификатом по разным причинам: не успели подготовить документы, не получили уведомление по почте, сменили место жительства, — рассказала председатель комитета по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека Лариса Кожевина. — Поэтому мы сегодня договаривались о том, чтобы такие лица имели право повторно заявиться на получение сертификата. Для того, чтобы мы могли быстро сработать в этом направлении, мы предложили такой вариант: жители должны прийти уже с готовыми документами: договорами купли-продажи, кредитными договорами, договорами на строительство или реконструкцию».

При этом, чтобы не создавать путаницу в очереди на получение сертификата, члены рабочей группы предложили такой категории граждан дать разрешение на подачу заявлений в конце года.

«Мы этот закон выставили на общественное обсуждение. После чего представительницы Сообщества многодетных семей вышли к нам с предложением увеличить эти сроки до полутора месяцев — с 1 ноября до 20 декабря. Это достаточный срок для того, чтобы принести готовые документы. Мы это предложение поддержали. Будем его согласовывать», — отметила Лариса Кожевина.

Вышеуказанные поправки в закон о предоставлении земельных участков будут рассматриваться на сентябрьской сессии Законодательного собрания Вологодской области.

Обсудили на заседании рабочей группы обсудили еще одну инициативу: земельный сертификат сделать еще и как компенсационную меру многодетным семьям по факту покупки земли.

«Например, многодетная семья встала в очередь на ИЖС, а после им попался удобный участок, удобное жилье, они взяли кредит и купили такой объект недвижимости. А когда очередь до такой семьи дойдет, они бы могли получить эту компенсацию», — пояснил Лариса Кожевина

Материал опубликован в рамках договора с Законодательным собранием Вологодской области   

Тэги: многодетные семьи

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