Дожди и усиление ветра ожидаются в Вологодской области

В Вологодской области в период с 00:00 17 сентября по 20:00 18 сентября ожидаются дожди и усиление ветра местами до 15-18 м/с. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

«В связи со сложившейся метеорологической обстановкой на территории области прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением линий электропередач, нарушением функционирования дорожно-коммунальных служб, увеличением количества ДТП, возможны обрушения слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, повреждение кровли жилых домов, падение деревьев со слабой корневой системой», - сообщает пресс-служба ведомства.

Жителям региона рекомендуют быть внимательными и осторожными.