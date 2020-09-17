В Череповце демонтируют пешеходные ограждения

Живая изгородь без забора: в Череповце начали демонтировать пешеходные ограждения.

— Да, те самые желтенькие заборчики, которые так не любят подписчики Варламова и Гершмана. Контролирующие органы подтвердили, что живая изгородь может быть препятствием для пешеходов-нарушителей, — написал на своей странице в соцсети мэр Вадим Германов.

По словам Германова, что одномоментно убрать такие ограждения по всему городу не получится, но власти будут «к этому стремиться».

Весной 2020 года вступили изменения в ГОСТ Р 52289-2019, который, в частности, регламентирует установку ограждений вдоль улиц в городе. По новым правилам, они не обязательны. Забор можно не ставить, если между тротуаром и проезжей частью есть газон шириной более одного метра, либо сплошная живая изгородь.

Как ранее сообщал NewsVo, 24 октября 2019 года в группе градозащитного движения "Настоящая Вологда" появился пост с фотографией типовых заборов, которые ставят на улице Мира взамен чугунных. Под ним появились отзывы вологжан, возмущенных тем, что в историческом центре ставят уродливые ограждения. Городская администрация заявила, что старинные ограждения вернут на место после ремонта и реставрации, однако этого до сих пор не произошло.